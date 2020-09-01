В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «По волнам знаний»

На выставке представлены различные издания, призванные помочь учащимся, учителям, школьным психологам, воспитателям, а также родителям школьников в учебном и воспитательном процессе в общеобразовательных учреждениях.

Коллектив библиотеки поздравляет своих читателей с Днем знаний и приглашает ознакомиться с представленной на выставке литературой.