В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «По волнам знаний»
В Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева проходит книжная выставка «По волнам знаний», приуроченная к 1 сентября, сообщает пресс-служба учреждения.
На выставке представлены различные издания, призванные помочь учащимся, учителям, школьным психологам, воспитателям, а также родителям школьников в учебном и воспитательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Коллектив библиотеки поздравляет своих читателей с Днем знаний и приглашает ознакомиться с представленной на выставке литературой.