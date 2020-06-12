В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка ко Дню России

Выставка будет доступна для обозрения в читальном зале после завершения выходных, а виртуальную версию можно посмотреть уже сейчас на сайте и на страницах Национальной библиотеки в соцсетях интернета.

Из представленных на выставке трудов известных историков, хочется выделить труды классиков литературы и истории, которые подробно освещают историю нашего государства. Это известнейший труд классика русской литературы Карамзина «История государства Российского», созданный на основании различных документов, летописей, записок иностранцев, а также труд выдающегося ученого и мыслителя Ключевского «Русская история», являющийся курсом лекций по истории России от языческих времен до второй половины 19 века.

Ингушские библиотекари поздравляют соотечественников с Днем России и желают мира и добра, процветания государству, Ингушетии, а также всем регионам страны.

Напомним, 12 июня ежегодно отмечается День России — праздничная дата, установленная в 1994 году как День принятия декларации о государственном суверенитете России. С 2002 года праздник стал именоваться Днем России.