В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка ко Дню России
В Национальной библиотеке Ингушетии ко Дню России проходит традиционная книжная выставка, представляющая материалы по истории страны, начиная с Древней Руси и становления Российского государства до наших дней.
Выставка будет доступна для обозрения в читальном зале после завершения выходных, а виртуальную версию можно посмотреть уже сейчас на сайте и на страницах Национальной библиотеки в соцсетях интернета.
Из представленных на выставке трудов известных историков, хочется выделить труды классиков литературы и истории, которые подробно освещают историю нашего государства. Это известнейший труд классика русской литературы Карамзина «История государства Российского», созданный на основании различных документов, летописей, записок иностранцев, а также труд выдающегося ученого и мыслителя Ключевского «Русская история», являющийся курсом лекций по истории России от языческих времен до второй половины 19 века.
Ингушские библиотекари поздравляют соотечественников с Днем России и желают мира и добра, процветания государству, Ингушетии, а также всем регионам страны.
Напомним, 12 июня ежегодно отмечается День России — праздничная дата, установленная в 1994 году как День принятия декларации о государственном суверенитете России. С 2002 года праздник стал именоваться Днем России.