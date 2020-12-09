В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка ко Дню Героев Отечества

На выставке представлены различные издания, рассказывающие об отечественной истории, об истории российской, в том числе советской, армии, о героических личностях, оставивших в ней яркий неизгладимый след.

Для читателей подобраны документально-исторические, справочно-энциклопедические, художественные издания, а также публикации из периодических изданий.

Книги из серии «Золотая библиотека исторического романа» рассказывают о жизни великих русских полководцев: Багратиона, адмирала Ушакова, маршала Василевского, генерала Платова и других выдающихся представителей военной истории России разных исторических периодов.

Иллюстрированные издания «Георгиевские кавалеры» и «Герои русской истории» из серии «История России», «100 великих имен России», «100 великих героев», «Самые знаменитые полководцы России» привлекут, пожалуй, внимание наших читателей всех без исключения возрастов.

Также на выставке представлены другие материалы, которые будут интересны тем, кто интересуется отечественной историей, сказано в релизе.