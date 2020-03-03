Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка к Всемирному дню писателя

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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Вдохновение на кончике пера», посвященная Всемирному дню писателя, сообщает пресс-служба учреждения.

На выставке представлены материалы об истории возникновения этого праздника, научные, справочно-энциклопедические и справочно-библиографические издания, книги русских и зарубежных классиков, издания, в которых подробно описывается жизненный и творческий путь многих писателей.

«Труд писателя имеет огромную значимость в жизни каждого человека. Книги формируют его мировоззренческие ориентиры, помогают каждому, кто подружится с ней, стать просвещенной, эрудированной, духовно богатой и всесторонне развитой личностью. От всей души поздравляем писателей Ингушетии и всей страны, а также пользователей библиотеки с замечательным праздником — Днем писателя», — сказано в релизе.

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