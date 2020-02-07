Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка к годовщине подвига Суламбека Осканова

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В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка «Шаг в небо», посвященная годовщине бессмертного подвига Героя России, легендарного летчика Суламбека Осканова, погибшего 7 февраля 1992 года во имя спасения других жизней, сообщает пресс-служба учреждения.

В числе представленных на выставке изданий — библиографический указатель, выпущенный библиотекой три года назад, «Осканов Суламбек — первый Герой России (к 25-летию подвига С. С. Осканова)»; книга В.-Г. Танкиева «МИГ генерала Осканова»; сборник «Липецкие соколы» автора-составителя В. Меркурьева; книга Александра Владимирова «Угол атаки» и др.

На выставке можно ознакомиться с публикациями на страницах российских и республиканских периодических изданий — журнала «Литературная Ингушетия», газет «Красная звезда», «Комсомольская правда», «Сердало», «Ингушетия» и др.

Стихотворные посвящения первому Герою России включают сборники известных ингушских поэтов Саида Чахкиева, Амира Плиева и др.

«Жизнь и подвиг Суламбека Осканова для молодежи — яркий пример того, каким должен быть настоящий мужчина. Приглашаем читателей посетить выставку и узнать больше о нашем прославленном земляке, достойнейшем сыне своего народа», — отметила директор библиотеки Радима Газдиева.

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