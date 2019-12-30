В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка к 90-летию со дня рождения ученого Фирузы Оздоевой

На юбилейной выставке представлены материалы, рассказывающие о жизни и научной деятельности Ф. Г. Оздоевой — профессора заслуженного деятеля науки ЧИАССР, заслуженного деятеля науки РФ, автора более семидесяти научных работ.

С краткой биографией ученого знакомят издания, подготовленные в отделе краеведения и выпущенные в издательском центре Национальной библиотеки — ежегодник «Календарь памятных и знаменательных дат» и биобиблиографический указатель «Человек, родом из науки».