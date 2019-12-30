В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка к 90-летию со дня рождения ученого Фирузы Оздоевой

0

В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося деятеля науки и образования, первой ингушской женщины, ставшей доктором филологических наук, Фирузы Оздоевой, сообщает пресс-служба учреждения.

На юбилейной выставке представлены материалы, рассказывающие о жизни и научной деятельности Ф. Г. Оздоевой — профессора заслуженного деятеля науки ЧИАССР, заслуженного деятеля науки РФ, автора более семидесяти научных работ.

С краткой биографией ученого знакомят издания, подготовленные в отделе краеведения и выпущенные в издательском центре Национальной библиотеки — ежегодник «Календарь памятных и знаменательных дат» и биобиблиографический указатель «Человек, родом из науки».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В первый день 2020 года в Ингушетии будет облачно, без существенных осадков
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии поздравили детей с ограниченными возможностями с наступающим Новым годом
Боевой элемент авиабомбы и более 500 патронов калибра 7,62 обнаружили росгвардейцы в тайнике в Ингушетии
Калиматов: «Я рад, что сегодня вижу счастливого ребенка в кругу семьи»
Ингушские бойцы завоевали 15 наград на соревнованиях по смешанным единоборствам в Дагестане
В Ингушетии школьные столовые будут сдавать в аренду из-за дефицита бюджета
Юные дзюдоисты из Ингушетии стали победителями и призерами турнира «Альпийские надежды»
В Ингушетии полицейские и общественники поздравили с наступающим Новым годом подшефную семью
Семьи погибших сотрудников МВД Ингушетии получили социальные выплаты для приобретения жилья
Дому-интернату в Ингушетии правительство республики подарило музыкальный центр
Калиматов исполнил новогодние пожелания четверых юных жителей Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 