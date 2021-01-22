В Национальной библиотеке Ингушетии планируют создать Клуб филателистов

Чтобы осуществить этот проект, библиотекари обратились к жителям республики поддержать данную инициативу.

«Дорогие друзья! Национальная библиотека обращается к вам с предложением создать при нашей библиотеке Клуб филателистов. Все, кто интересуется этим видом коллекционирования, могут собраться в НБРИ и создать свой творческий интеллектуальный союз, деятельность которого в ваших руках», — сказано в обращении.

Библиотекари надеются, что их учреждение станет комфортной площадкой для филателистов.