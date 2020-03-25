В Национальной библиотеке Ингушетии открыт бесплатный доступ к «Библиотеке Нон-фикшн»

Как пояснили ингушские библиотекари, «Библиотека Нон-фикшн» (lib.biblioclub.ru) —— это доступ к научно-популярной, художественной литературе и современной нон-фикшн. Доступ к порталу осуществляется по логину и паролю, который читатели могут получить в Национальной библиотеке Ингушетии.

С помощью логина и пароля читатель может в любом месте, где есть интернет, авторизоваться на сайте lib.biblioclub.ru и сразу же получить доступ к книгам. Бесплатный доступ осуществляется со стационарных компьютеров и мобильных устройств читателей и продлится до 1 июня 2020 года.

За консультациями следует обратиться в отдел автоматизации НБРИ. Телефон для справок: 72-13-39; 8-928-73-32-268. E-mail: oa-nbr@mail.ru.