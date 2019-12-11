В Национальной библиотеке Ингушетии открылась книжная выставка, посвященная Дню Конституции
В Национальной библиотеке Ингушетии открылась книжная выставка, посвященная Дню Конституции, который в России отметят завтра, 12 декабря, сообщает пресс-служба учреждения.
На выставке «Конституция — основной закон государства» представлены книги, энциклопедии и справочные издания, посвященные конституционному праву, истории государства, государственной символике России и истории создания главного документа страны.
Выставка рассчитана на широкий круг читателей.