Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии открылась книжная выставка, посвященная Дню Конституции

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В Национальной библиотеке Ингушетии открылась книжная выставка, посвященная Дню Конституции, который в России отметят завтра, 12 декабря, сообщает пресс-служба учреждения.

На выставке «Конституция — основной закон государства» представлены книги, энциклопедии и справочные издания, посвященные конституционному праву, истории государства, государственной символике России и истории создания главного документа страны.

Выставка рассчитана на широкий круг читателей.

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