В Национальной библиотеке Ингушетии обсудили дальнейшее участие муниципальных учреждений в нацпроекте «Культура»

В мероприятии приняли участие директора централизованных библиотечных систем республики, а также заведующие библиотеками-филиалами, которые планируют принять участие в реализации федерального проекта «Модельная муниципальная библиотека» национального проекта «Культура».

Своим опытом участия в конкурсе 2020 года и достигнутыми результатами поделились директор ЦБС Малгобекского района Марьям Илиева и директор ЦБС города Назрани Дибихан Даурбекова. Открытие в этом году в Зязиков-Юрте и Назрани модельных библиотек нового поколения стало важным событием в культурной жизни республики.

В данных библиотеках создано комфортное трансформируемое пространство с современным дизайном и удобной мебелью, закуплено высокотехнологичное компьютерное оборудование, обеспечен высокоскоростной интернет, предоставлен удаленный доступ к библиотечным электронным ресурсам. Фонды модельных библиотек укомплектованы современными, качественными изданиями в традиционном и цифровом форматах. Также здесь обеспечен безбарьерный доступ людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с тем перед библиотеками Ингушетии стоит задача дальнейшего участия в нацпроекте, действующем до 2024 года включительно. Поэтому на семинаре обсудили механизм отбора библиотек для участия в следующем конкурсе.

Участники встречи рассказали о проблемах своих учреждений, в числе которых главными является теснота, малая квадратура помещений, временное размещение в неприспособленных зданиях, требующих капитального ремонта или строительства.

Тем не менее, как было отмечено на семинаре, библиотечная сеть республики обладает достаточным потенциалом для решения текущих проблем отрасли и нацелена на дальнейшее участие в реализации нацпроекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек в Ингушетии.