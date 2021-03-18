В Национальной библиотеке Ингушетии ко Дню воссоединения Крыма с Россией проходит выставка «Общность исторических судеб»

Представленные на выставке книги, публикации центральных периодических изданий и другие материалы знакомят с историей учреждения этой знаменательной даты, рассказывают об общности истории России и Крыма, о героической истории Севастополя, позволяют совершить своеобразную экскурсию по самым красивым местам этого прекрасного края.

Посетив выставку, читатели смогут почерпнуть для себя объективную информацию о прошлой и современной истории, связавшей воедино Россию, Крым и Севастополь, а также много интересного о природе, флоре и фауне овеянного с незапамятных времен легендами полуострова.

«Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией имеет огромную значимость для всей нашей страны и, конечно же, для самих жителей. Общность истории, общность судеб была подтверждена волеизъявлением населения полуострова на референдуме о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации», — сказано в релизе.