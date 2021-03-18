Выставка

В Национальной библиотеке Ингушетии ко Дню воссоединения Крыма с Россией проходит выставка «Общность исторических судеб»

0

В Национальной библиотеке Ингушетии ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией проходит книжно-иллюстративная выставка «Общность исторических судеб», сообщила пресс-служба учреждения.

Представленные на выставке книги, публикации центральных периодических изданий и другие материалы знакомят с историей учреждения этой знаменательной даты, рассказывают об общности истории России и Крыма, о героической истории Севастополя, позволяют совершить своеобразную экскурсию по самым красивым местам этого прекрасного края.

Посетив выставку, читатели смогут почерпнуть для себя объективную информацию о прошлой и современной истории, связавшей воедино Россию, Крым и Севастополь, а также много интересного о природе, флоре и фауне овеянного с незапамятных времен легендами полуострова.

«Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией имеет огромную значимость для всей нашей страны и, конечно же, для самих жителей. Общность истории, общность судеб была подтверждена волеизъявлением населения полуострова на референдуме о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации», — сказано в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Прокуратурой Джейрахского района Ингушетии выявлены нарушения на объектах спорта
Студия художественного слова «Выдох» приглашает любителей поэзии на интересное мероприятие
Житель Ингушетии получил три года колонии за нападение на почтальона с пенсией
В Пседахе прошел час информации для школьников «Крым в истории России»
По нацпроекту «Демография» в Ингушетии открылся шестой с начала года детский сад с ясельной группой
Депутат Госдумы от Ингушетии назвал слова Байдена о Путине истерией из-за отсутствия эффекта от санкций
Специалисты ингушского ЦУР откликнулись на жалобу жителя республики
В Ингушетии планируется строительство 20 детских садов
Ингушский грэпплер Гафур Ужахов стал победителем Кубка Казахстана среди юношей
Школьникам в Ингушетии рассказали о рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий
По делу о митинге в Магасе в Ингушетии задержали двух человек

Главное

Яндекс.Метрика

 