В Национальной библиотеке Ингушетии чествовали ученого-кавказоведа Нурдина Кодзоева

Поздравить юбиляра в библиотеке собрались представители научных и литературных кругов республики, в том числе его близкие друзья и коллеги. В мероприятии принимали участие также студенты Гуманитарного колледжа имени Г. А. Гагиева вместе со своим директором А. Б. Алихановым, учащиеся сунженской школы № 5 вместе с преподавателем Д. М. Булгучевой, члены семьи ученого, журналисты.

Ведущая встречи, заведующая отделом краеведения Зарема Евлоева представила собравшимся книжно-иллюстративную выставку, освещающую научную и творческую деятельность юбиляра, как ученого, литератора и художника. Гости в течение мероприятия имели возможность видеть на экране виртуальную версию данной выставки, подготовленную молодым библиотекарем Хавой Мальсаговой.

Важным моментом встречи явилась презентация нескольких новых изданий Н. Д. Кодзоева, среди которых — объемный «Русско-ингушский словарь», включающий 22,5 тысячи слов, и замечательный иллюстрированный сборник сказок для детей «Седкъа къегар...».

Теплые слова в адрес юбиляра сказали заместитель председателя правления Союза писателей Ингушетии Хаваш Накостоев, кандидат философских наук Лемка Агиева, краевед Курейш Цороев, главный редактор журнала «Села1ад» Бадрудин Горчханов, историк-краевед Руслан Бузуртанов, журналист Аслан Кодзоев, актриса Дугархан Кодзоева, этнограф Султан Мерешков и другие.

Трогательной была встреча ученого с его школьной учительницей Л. А. Камурзоевой, которой бывший благодарный ученик преподнес в дар целую стопку своих книг. Педагог рассказала о том, каким был в детстве Нурдин Даутович, отметив скромность, сдержанность, незаурядные способности к учебе, к творчеству, упомянув об их семье, родителях, заслуживших уважение общества.

Все выступавшие были единодушны во мнении, что Нурдин Кодзоев внес неоценимый вклад в развитие исторической науки Ингушетии, в запечатлении истории ингушского народа как в своих монографиях, так и в коллективном монументальном труде ученых НИИ ГН имени Чаха Ахриева «Истории Ингушетии». Многие делились своими воспоминаниями о первом знакомстве с виновником торжества, подчеркивали подмеченные им в процессе общения качества его характера, отмечая преданность науке, бескорыстную самоотверженность в служении народу, в помощи ближним.

В память об этой теплой и незабываемой встрече Нурдину Даутовичу вместе с поздравлениями и добрыми пожеланиями по случаю юбилея было вручено много подарков, в том чисел от главной библиотеки республики, подарены книги от авторов.

В завершение встречи Нурдин Кодзоев поблагодарил организаторов и участников мероприятия, на память было сделано много фотографий. Общение продолжилось за совместным чаепитием в уютной обстановке.