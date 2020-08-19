В МВД подтвердили задержание экс-главы ингушского УФССП по делу о хищении бюджетных средств

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Пятигорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста бывшему руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия Адаму Горданову, ставшему вторым фигурантом уголовного дела о присвоении бюджетных средств, сообщается на сайте ГУМВД России по СКФО.

«Руководитель одного из отделов УФССП по республике совершил хищение вверенных ему денежных средств, находящихся на депозитном счете. Для этого он обратился к знакомому, который предоставил реквизиты банковского счета и паспортные данные подконтрольного ему гражданина, выступившего получателем денежных средств. Установлено, что организатором преступной схемы являлся бывший руководитель республиканского управления Федеральной службы судебных приставов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что соучастники, используя свое служебное положение, похитили 3 миллиона рублей с депозитного счета одного из отделов управления Федеральной службы судебных приставов и распорядились ими по своему усмотрению.

По ходатайству следователя главка МВД России по СКФО второй фигурант взят под стражу.

Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Ингушетии по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Как сообщал ранее газете «Ингушетия» информированный источник, бывший главный судебный пристав региона реализовывал мошеннические схемы с хищением средств со счетов структурных подразделений республиканского управления ФССП.

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