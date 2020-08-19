В МВД подтвердили задержание экс-главы ингушского УФССП по делу о хищении бюджетных средств

«Руководитель одного из отделов УФССП по республике совершил хищение вверенных ему денежных средств, находящихся на депозитном счете. Для этого он обратился к знакомому, который предоставил реквизиты банковского счета и паспортные данные подконтрольного ему гражданина, выступившего получателем денежных средств. Установлено, что организатором преступной схемы являлся бывший руководитель республиканского управления Федеральной службы судебных приставов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что соучастники, используя свое служебное положение, похитили 3 миллиона рублей с депозитного счета одного из отделов управления Федеральной службы судебных приставов и распорядились ими по своему усмотрению.

По ходатайству следователя главка МВД России по СКФО второй фигурант взят под стражу.

Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Ингушетии по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Как сообщал ранее газете «Ингушетия» информированный источник, бывший главный судебный пристав региона реализовывал мошеннические схемы с хищением средств со счетов структурных подразделений республиканского управления ФССП.