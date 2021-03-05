В МВД подтвердили гибель мужчины в результате взрыва в Ингушетии

«4 марта в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что в поле, расположенном в 100 метрах от автодороги «Плиево — Средние Ачалуки», где житель Сунжи, предположительно, осуществлял при помощи металлоискателя поиск металлолома, произошел взрыв неустановленного устройства», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что в результате инцидента мужчина 1987 года рождения от полученных телесных повреждений скончался при доставлении в Сунженскую районную больницу.

По данному эпизоду проводится проверка.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о взрыве в Назрановском районе. Погиб житель Сунжи Оздоев Юсуп Исаевич 1987 года рождения. Информацию о ранении еще одного мужчины нашему изданию в Минздраве не подтвердили.