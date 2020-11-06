В МВД по Ингушетии прокомментировали сообщения в Интернете о передаче постов Северной Осетии

«В интернете в последнее время распространяется недостоверная информация относительно планов Министерства внутренних дел по Ингушетии, касающихся дальнейшей судьбы нескольких стационарных постов ДПС, расположенных на административных границах республики», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, МВД по Ингушетии на постоянной основе реализуется комплекс организационно-практических мероприятий по повышению уровня транспортной дисциплины, а также совершенствование деятельности подразделений дорожно-патрульной службы.

«В связи с реконструкцией участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», связанной с расширением полос движения транспортных средств и созданием придорожной инфраструктуры, МВД по Ингушетии принято решение о ликвидации стационарных постов ДПС «Волга-15» на 564 км федеральной трассы «Кавказ» и «Волга-14», расположенного на 7 км автодороги «Назрань — Малгобек», — сказал представитель ведомства.

Он подчеркнул, что эта практика соответствует позиции МВД России по сокращению числа стационарных постов и повышению ответственности подразделений Госавтоинспекции.

С учётом этого, для обеспечения надзора за дорожным движением и оперативного реагирования на изменение дорожно-транспортной обстановки, вместо указанных постов планируется обеспечить выставление мобильных экипажей ДПС, силами которых будет обеспечиваться контроль за дорожным движением на вышеуказанных участках автодорог.

«Таким образом, распространяемые некоторыми пользователями социальных сетей сведения о якобы планируемом выводе упомянутых постов из ведения МВД по Ингушетии несостоятельны», — уточнил собеседник газеты.

Полиция призывает жителей республики в случае появления впредь подобных слухов или предположений обращаться за разъяснениями в орган власти, к компетенции которого относится соответствующая сфера деятельности.

Накануне депутат Госдумы от Ингушетии Юшаа Газгиреев обратился к министру внутренних дел республики Михаилу Коробкину с просьбой прокомментировать сообщения в соцсетях о решении передать два приграничных поста ДПС под юрисдикцию Северной Осетии. Ингушские активисты запустили петицию с просьбой не допустить передачу двух постов МВД на границе Ингушетии и Северной Осетии, а также постов на границе с Чечней временной оперативной группировке Министерства внутренних дел России. Петицию подписали сотни людей.