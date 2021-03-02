Профилактика наркомании

В МВД по Ингушетии призвали жителей республики сообщать, «где торгуют смертью»

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С 15 по 26 марта текущего года в Ингушетии проводится первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Жителей республики призывают сообщать о местах сбыта наркотиков и притонах, позвонив по телефону доверия полиции 8 (8734) 55-04-99.

Целью акции является привлечение внимания общественности к вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактике их незаконного потребления, а также вопросам оказания медицинской и социальной помощи при лечении лиц, потребляющих наркотики.

Телефон дежурной части МВД по республике 8 (8734) 55-01-54. Для экстренной связи «02».

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