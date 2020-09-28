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В музее изобразительных искусств республики откроется выставка «Ингушетия в живописи Магомеда Бакаева»

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30 сентября в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие персональной выставки «Ингушетия в живописи Магомеда Бакаева», сообщила пресс-служба учреждения.

«Магомед Бакаев — один из немногих художников, кто в наше время занимается реалистической картиной, которая является апогеем изобразительного искусства, где проявляется очень много компонентов: замысел, композиция, рисунок, живопись, чувство», — сказано в релизе.

В экспозицию выставки войдут 22 живописных работы мастера, выполненные в разные периоды творческой деятельности.

Начало мероприятия — в 14:30.

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