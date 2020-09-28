В музее изобразительных искусств республики откроется выставка «Ингушетия в живописи Магомеда Бакаева»
30 сентября в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие персональной выставки «Ингушетия в живописи Магомеда Бакаева», сообщила пресс-служба учреждения.
«Магомед Бакаев — один из немногих художников, кто в наше время занимается реалистической картиной, которая является апогеем изобразительного искусства, где проявляется очень много компонентов: замысел, композиция, рисунок, живопись, чувство», — сказано в релизе.
В экспозицию выставки войдут 22 живописных работы мастера, выполненные в разные периоды творческой деятельности.
Начало мероприятия — в 14:30.