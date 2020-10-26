Коронавирус

В музее изобразительных искусств Ингушетии введены ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии вновь введен ряд ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба учреждения.

С сегодняшнего дня в музее запрещены экскурсии в группах больше 5 человек, посетители музея в обязательном порядке должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), также вводится временный запрет на проведение выставочной деятельности.

Открытие персональной выставки Лидии Оздоевой «Эхо дзурдзуков» переносится на декабрь. Персональная выставка Аюпа Цуроева продлевается до 2 декабря 2020 года.

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