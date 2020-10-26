В музее изобразительных искусств Ингушетии введены ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции

С сегодняшнего дня в музее запрещены экскурсии в группах больше 5 человек, посетители музея в обязательном порядке должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), также вводится временный запрет на проведение выставочной деятельности.

Открытие персональной выставки Лидии Оздоевой «Эхо дзурдзуков» переносится на декабрь. Персональная выставка Аюпа Цуроева продлевается до 2 декабря 2020 года.