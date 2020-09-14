В музее изобразительных искусств Ингушетии возобновлены групповые экскурсии

«После долгого перерыва наконец-то к нам вернулись учащиеся образовательных учреждений республики, по которым за время карантина и каникул мы успели порядком соскучиться. Одними из первых стали студенты четвертого курса Назрановского аграрного техникума. В рамках кураторского часа Мадина Цечоева проводит для своих подопечных культурные мероприятия, одним из которых стало и посещение нашего музея», — рассказала директор учреждения Любовь Туигоева.

Также музей посетили пятиклассники гимназии № 1 г. Карабулака, во главе с классным руководителем Фатимой Горчхановой.

Для всех гостей сотрудники музея провели обзорную экскурсию, во время которой познакомили с недавно обновленными экспозициями музея и с проходящей в зале ДПИ выставкой «Мы вместе», рассказывающей о знаменательных периодах истории нашего народа, культуре и, конечно, о художниках и изобразительном искусстве в целом.