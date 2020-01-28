В музее изобразительных искусств Ингушетии ведется работа по созданию мультимедиа-гидов

Программа по созданию мультимедиа-гидов по экспозициям российских музеев «Артефакт» — совместный проект Министерства культуры РФ и портала «Культура. РФ». Она разработана в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

В настоящее время сотрудники музея для включения в «Артефакт» отбирают наиболее значимые экспонаты, имеющие музейную ценность предметы из коллекций живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из основного фонда учреждения.

На данном этапе проведена работа по внесению 20 экспонатов для подачи заявки. Для каждого из 20 экспонатов, уже внесенных в черновики мультимедиа-гида, представлены фотографии, общие сведения о предмете, точки интереса, статьи о предмете, тексты для записи аудиогида. Мультимедиа-гид в приложении может содержать не менее 40 экспонатов постоянной экспозиции музея.

Посетителям арт-площадок достаточно всего лишь навести камеру мобильного устройства на произведение искусства, и на экране появится не только его название, но и интерактивные метки, при помощи которых музей расскажет посетителю об экспонате в деталях. Если экспонат реставрировали, можно будет увидеть его состояние до реставрации, а также сам процесс восстановления.