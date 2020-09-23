В музее изобразительных искусств Ингушетии состоялся поэтический вечер художника Мусы Мартазанова

Увидеть работы художника и послушать его стихи пришли писатели, журналисты, работники образования, культуры, здравоохранения, студенты и школьники.

Открыл мероприятие сам мастер, устроив для гостей экскурсию по своей выставке, а после начался и сам поэтический вечер, который наполнил выставочный зал музея романтикой поэзии. Разнообразил вечер исполнением музыкальных композиций на древнем музыкальном инструменте ингушей «дахчан-пандар» заслуженный работник культуры республики Башир Оздоев.

Поэтический вечер проходил в форме живого диалога поэта и живописца с участниками встречи. Гости с трепетом слушали виновника торжества, чьи стихи и истории из жизни тронули всех без исключения.

В завершение вечера Муса Мартазанов поблагодарил всех гостей и подарил на память о встрече экземпляры каталога и буклета персональных выставок «Души моей серебряные нити» и «Поэзия живописи», изданные музеем изобразительных искусств.

«Художественные выставки, творческие встречи и поэтические вечера являются неотъемлемой частью культурной жизни любого общества и показателем духовного и интеллектуального уровня развития. Мы не в первый раз проводим такие мероприятия, и они пользуются неизменным успехом. Очень рады принимать у себя людей творческих, талантливых и всех любителей прекрасного. Двери нашего музея всегда открыты для них», — отметила директор учреждения Любовь Тумгоева.

Напомним, народный художник Ингушетии Муса Мартазанов является автором стихотворных сборников «Слепок души» и «Лира мечты».