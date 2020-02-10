В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится персональная выставка мастера ДПИ Яхи Цечоевой
13 февраля в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие персональной выставки «Цветочные фантазии Яхи Цечоевой», сообщает пресс-служба учреждения.
Мастер декоративно-прикладного искусства Яха Цечоева представит гостям и жителям республики около 100 своих произведений, выполненных из самых обычных материалов — картона, гипса, дерева, цемента, фоамирана, бисера, гофрированной бумаги, шпагата, ткани.
Начало мероприятия — в 14:30.