Выставка

В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится персональная выставка мастера ДПИ Яхи Цечоевой

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13 февраля в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие персональной выставки «Цветочные фантазии Яхи Цечоевой», сообщает пресс-служба учреждения.

Мастер декоративно-прикладного искусства Яха Цечоева представит гостям и жителям республики около 100 своих произведений, выполненных из самых обычных материалов — картона, гипса, дерева, цемента, фоамирана, бисера, гофрированной бумаги, шпагата, ткани.

Начало мероприятия — в 14:30.

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