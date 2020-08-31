В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие выставки к 250-летию единения с Россией

В экспозиции будет представлено в основном современное изобразительное искусство. Это около двухсот живописных произведений и предметов декоративно-прикладного искусства известных художников и мастеров Ингушетии из фондов музея и частных коллекций.

На выставке будут представлены работы таких известных мастеров живописи, как народный художник России Мурат Полонкоев, народные художники Ингушетии Зелимхан Эсмурзиев, Хож-Ахмед Имагожев, Дауд Оздоев, Иса Аушев, Башир и Айшат Даурбековы, Батыр Картоев, Багаудин Сагов.

Также будут представлены графические произведения советских художников-графиков, тематические произведения из частных коллекций Султана Гадаборшева, Заремы Базиевой, работы участников и победителей республиканского конкурса на создание лучшего тематического произведения изобразительного искусства «Вместе с Россией».

Народное творчество на выставке будет представлено предметами декоративно-прикладного искусства из фондов музея таких мастеров, как Юсуп Хамчиев, Зураб Гагиев, Мадина Албогачиева, Аюп Цуроев, Айна и Ася Инаркиевы, Магомед и Башир Кариевы, Накир Озиев, Магомед-Башир и Тухан Оздоевы, Магомед Мурзабеков.

Всё это нашло отражение в каталоге выставки, подготовленном заместителем директора музея Асет Евлоевой.