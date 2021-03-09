В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие персональной выставки Розы Даурбековой

На выставке будет представлено более ста предметов, выполненных в технике «джутовая филигрань», и фотографий.

«Свою выставку Роза Халитовна посвящает прекрасной половине человечества. В своих пейзажных фотографиях она «остановила» для нас мгновения прекрасного, делясь и восхищая природной красотой окружающего мира. Её фотоработы излучают бесконечная любовь к своей малой родине и к нам, живущим в этом прекрасном краю. Исключительный художественный вкус и острый взгляд позволяют ей найти необычный ракурс объекта съёмки», — сказано в релизе.

Открытие выставки состоится 10 марта в 14:30 по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139.