Выставка

В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие персональной выставки Розы Даурбековой

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10 марта в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие персональной выставки «Мир творчества Розы Даурбековой», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке будет представлено более ста предметов, выполненных в технике «джутовая филигрань», и фотографий.

«Свою выставку Роза Халитовна посвящает прекрасной половине человечества. В своих пейзажных фотографиях она «остановила» для нас мгновения прекрасного, делясь и восхищая природной красотой окружающего мира. Её фотоработы излучают бесконечная любовь к своей малой родине и к нам, живущим в этом прекрасном краю. Исключительный художественный вкус и острый взгляд позволяют ей найти необычный ракурс объекта съёмки», — сказано в релизе.

Открытие выставки состоится 10 марта в 14:30 по адресу: г. Карабулак, ул. Джабагиева, 139.

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