В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие персональной выставка Мурата Полонкоева

В экспозицию вошли произведения живописи и декоративно-прикладного искусства из личной коллекции художника и основного фонда музея изобразительных искусств.

На открытие выставки из многих регионов России приедут коллеги талантливого художника, известного далеко за пределами Ингушетии.

Напомним, что за десятилетия творческой деятельности Мурат Полонкоев создал тысячи живописных картин, которые украшают музеи России, зарубежья и частные коллекции. Одной из самых значимых работ мастера является Мемориальный комплекс жертвам репрессий, открытый в 1997 году в Назрани.

Начало мероприятия — в 15:00.