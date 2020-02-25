Выставка

В музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие персональной выставка Мурата Полонкоева

0
Народный художник России, заслуженный деятель искусств Ингушетии Мурат Полонкоев

27 февраля в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие персональной выставки народного художника России, заслуженного деятеля искусств Ингушетии Мурата Полонкоева «Художник и время», сообщает пресс-служба учреждения.

В экспозицию вошли произведения живописи и декоративно-прикладного искусства из личной коллекции художника и основного фонда музея изобразительных искусств.

На открытие выставки из многих регионов России приедут коллеги талантливого художника, известного далеко за пределами Ингушетии.

Напомним, что за десятилетия творческой деятельности Мурат Полонкоев создал тысячи живописных картин, которые украшают музеи России, зарубежья и частные коллекции. Одной из самых значимых работ мастера является Мемориальный комплекс жертвам репрессий, открытый в 1997 году в Назрани.

Начало мероприятия — в 15:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Для аграриев заработала «Доска объявлений»
В сельском поселении Барсуки прошёл сход жителей
В мэрии Назрани прошел масштабный форум, посвящённый исполнению в регионе национальных проектов
Ингушский боец смешанных единоборств Хамзат Аушев выступит против Артёма Резникова
В Назрановском районе Ингушетии прошли массовые проверки лесопилок
На реке Асса в Ингушетии практически завершили реконструкцию берегоукрепительного сооружения
В Ингушетии намерены досрочно завершить ремонт дорог в рамках нацпроекта
Студенты сунженского колледжа провели в Национальной библиотеке мероприятие, посвященное депортации 1944 года
Жителям Сунжи отключили газ на время ликвидации утечки на наружных сетях
17-летняя жительница Ингушетии отравилась угарным газом
Во вторник в городе Малгобеке частично отключат свет из-за внеплановых ремонтных работ

Главное

Яндекс.Метрика

 