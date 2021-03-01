В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет персональная выставка Лиды Оздоевой

В экспозицию выставки войдут более пятидесяти работ, выполненных в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, абстракции, а также предметы декоративно-прикладного искусства, созданные в разные периоды творчества художницы.

«Лида Оздоева работает в различных жанрах декоративно-прикладного искусства, но особое место в ее творчестве занимает техника «коллаж». Процесс очень трудоемкий и долгий, но необыкновенно интересный. Картины из рыбьей кожи, создаваемые в этой технике, автор собирает как мозаику. Персональная выставка Лиды Оздоевой является неоспоримым подтверждением уровня мастерства, чувств, волнующей её тематики, видения окружающего мира, большого творческого и жизненного опыта», — сказано в релизе.

Открытие выставки состоится 4 марта 2021 года в 14:30 по адресу: г. Карабулак, улица Джабагиева, 139. Тел.: 8 (8734) 44-48-56.