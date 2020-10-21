В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет персональная выставка Лидии Оздоевой «Эхо дзурдзуков»

«Лидия Оздоева работает в различных жанрах декоративно-прикладного искусства, но особое место в ее творчестве занимает техника «коллаж». Картины из рыбьей кожи, создаваемые в этой технике, автор собирает как мозаику. Первая персональная выставка Лидии Оздоевой является неоспоримым подтверждением уровня мастерства, чувств, волнующей её тематики, видения окружающего мира, большого творческого и жизненного опыта», — сказано в релизе.

В экспозицию выставки войдут более пятидесяти работ, выполненных в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, абстракции, а также предметы декоративно-прикладного искусства, созданные в разные периоды творчества.

Начало мероприятия — в 14:30.