В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет персональная выставка Лидии Оздоевой «Эхо дзурдзуков»
29 октября в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится открытие персональной выставки Лидии Оздоевой «Эхо дзурзуков», сообщила пресс-служба учреждения.
«Лидия Оздоева работает в различных жанрах декоративно-прикладного искусства, но особое место в ее творчестве занимает техника «коллаж». Картины из рыбьей кожи, создаваемые в этой технике, автор собирает как мозаику. Первая персональная выставка Лидии Оздоевой является неоспоримым подтверждением уровня мастерства, чувств, волнующей её тематики, видения окружающего мира, большого творческого и жизненного опыта», — сказано в релизе.
В экспозицию выставки войдут более пятидесяти работ, выполненных в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, абстракции, а также предметы декоративно-прикладного искусства, созданные в разные периоды творчества.
Начало мероприятия — в 14:30.