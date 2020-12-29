Культура

В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет ежегодная акция «В музей всей семьей»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет ежегодная акция «В музей всей семьей», сообщила пресс-служба учреждения.
 

С 30 декабря по 8 января музей будет работать в штатном режиме. В эти дни жители и гости республики смогут бесплатно посетить действующие выставки и экспозиции.

Посетителей ждут обзорные экскурсии по персональной выставке «Путешествие в мир творчества Аюпа Цуроева», выставке из фондов музея «Палитра имен» и выставке живописи народного художника Ингушетии Багаудина Сагова.

В зале декоративно-прикладного искусства посетители могут увидеть этнографический проект музея «Сакля горцев XIX века», атрибуты одежды конца XIX века (национальные пояса и нагрудники), традиционные ингушские костюмы и дизайнерскую одежду Мадины Албогачиевой, Хеды Гапархоевой, Айны Инаркиевой и Лиды Хамхоевой, изделия из рыбьей кожи, археологические находки разных времен, предметы быта Аланской культуры и многое другое.

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