Подвиг

В музее изобразительных искусств Ингушетии прошло мероприятие, посвященное подвигу Суламбека Осканова

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Сегодня в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось мероприятие, посвященное 29-летию подвига Героя России, генерал-майора авиации Суламбека Осканова, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба учреждения.

Открытый классный час с участием учащихся 5 «а» и 7 «а» классов карабулакской школы № 1 прошел под руководством завуча школы Елены Евлоевой.

К мероприятию юные участники подготовили стенд о жизни Суламбека Осканова, макет истребителя героя и стихи на ингушском и русском языках. Также на мероприятии была представлена выставка детского рисунка учеников студии живописи учебного центра «Открытый мир» г. Назрани, посвященная подвигу Суламбека Сусаркуловича.

«Участники мероприятия, несмотря на юный возраст, с чувством гордости рассказывают о нашем земляке, это явный признак того, что Суламбек Осканов по сей день оставляет свой неизгладимый след в памяти каждого человека», — отметила куратор мероприятия, заместитель директора музея Ася Евлоева.

Напомним, 7 февраля исполняется 29 лет со дня бессмертного подвига первого Героя Российской Федерации, генерал-майора авиации Суламбека Сусаркуловича Осканова. В этот день 7 февраля 1992 года при выполнении лётного задания на самолёте МиГ-29 произошёл отказ техники, и генерал-майор Осканов ценой своей жизни предотвратил падение на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой области.

Эта смерть всколыхнула всю страну. О мужестве и героизме ингушского генерала говорили в каждом уголке России, и вся страна единодушно признала его национальным героем. Указом Президента России от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации Суламбеку Сусаркуловичу Осканову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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