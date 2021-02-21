В музее изобразительных искусств Ингушетии прошло мероприятие «Холодный февраль 44-го...»

В мероприятии приняли участие учащиеся школы номер 1 города Карабулака. Подопечные преподавателей Елены Евлоевой, Фатимы Горчхановой, Заремы Кулбужевой и Азы Хамхоевой показали театрализованную постановку, в которой посредством стихов, песен, документальной хроники и рассказов очевидцев рассказали, как на протяжении долгих 13 лет ингушский народ, обреченный на голодное вымирание вдали от родины, выживал, проходя через суровые тернии испытаний и при этом смог сохранить свою культуру и традиции.

В зале музея была организована выставка живописных работ ингушских художников из основного фонда музея, отражающих черную страницу нашей истории.

Среди них — «45-й в Казахстане» и «Спецпереселенцы» Руслана Эльдиева, «Хачубаров Ахмед» Иссы Аушева, «Выселение. Назрань», «Выселение. Галашки» и «Горечь утраты» Багаудина Сагова, «Пирамида деяний тройки» Алихана Майриева и другие.