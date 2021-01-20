В музее изобразительных искусств Ингушетии прошла экскурсия для школьников

Главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева провела для гостей обзорную экскурсию по залам и выставкам музея. Она познакомила ребят с выставкой «Палитра имен», а также с творчеством народного художника Ингушетии Багаудина Сагова, чья юбилейная выставка очень заинтересовала ребят. В своих полотнах художник затрагивает самые яркие и трагические страницы нашей истории.

В зале декоративно-прикладного искусства дети ознакомились с персональной выставкой Аюпа Цуроева, с представленными в зале предметами археологии, а также с образовательным проектом музея «Сакля горцев ХIХ века».