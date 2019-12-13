В музее изобразительных искусств Ингушетии прошел день открытых дверей

Посетили музей и учащиеся 5 «б» класса лицея № 1 города Назрани с классным руководителем Мадиной Галаевой и учителем истории Ингушетии Мадиной Цолоевой.

Для гостей была проведена обзорная экскурсия по залам и выставкам музея, продемонстрированы изделия декоративно-прикладного искусства мастеров Ингушетии. Также экскурсовод Исрапил Хамхоев рассказал об истории первых четырех Конституций России и о ныне действующей Конституции 1993 года, об особенностях государственного устройства России, о правах и обязанностях человека и гражданина. Кроме того, дети познакомились с историей становления государственных символов России — флага, герба и гимна.

«Особую патриотическую атмосферу создали живописные полотна и фотоработы выставки «Славные страницы истории Ингушетии», рассказывающие о жизни и подвигах наших предков», — сказано в релизе.