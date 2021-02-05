Выставка

В музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка картин Иссы Аушева

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка живописных работ Иссы Аушева, приуроченная к 63-летию со дня рождения народного художника республики, заслуженного художника Чечни, сообщила пресс-служба учреждения.

«Жизнь Иссы Мусаевича Аушева трагически оборвалась в октябре 2016 года, но в памяти всех, кто знал лично его и его творчество, он остался добрым и искренним человеком, талантливым живописцем, хорошим семьянином и человеком, преданно любившим свою землю и свой народ», — сказано в релизе.

В экспозицию выставки включены работы мастера из основного фонда музея. Это портреты, пейзажи и сюжетно-тематические картины, написанные живописцем в различные периоды творческой деятельности.

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