В музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка картин Иссы Аушева

«Жизнь Иссы Мусаевича Аушева трагически оборвалась в октябре 2016 года, но в памяти всех, кто знал лично его и его творчество, он остался добрым и искренним человеком, талантливым живописцем, хорошим семьянином и человеком, преданно любившим свою землю и свой народ», — сказано в релизе.

В экспозицию выставки включены работы мастера из основного фонда музея. Это портреты, пейзажи и сюжетно-тематические картины, написанные живописцем в различные периоды творческой деятельности.