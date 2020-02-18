Депортация

В музее изобразительных искусств Ингушетии проходит выставка «Холодный февраль 44-го...»

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К 76-й годовщине депортации ингушей в Казахстан и Среднюю Азию в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка живописных работ «Холодный февраль 44-го...», сообщает пресс-служба учреждения.

На выставке представлены десять живописных работ из основного фонда музея, посвященных трагической дате. Среди них — «45-й в Казахстане» и «Спецпереселенцы» Руслана Эльдиева, «Хачубаров Ахмед» Иссы Аушева, «Выселение. Назрань», «Выселение. Галашки» и «Горечь утраты» Багаудина Сагова, «Пирамида деяний тройки» Алихана Майриева и другие.

«Работы ингушских художников отражают черную страницу трагической истории ингушского народа, который не потерял своего достоинства и сохранил веру в будущее возрождение и счастливую жизнь. Надеемся, что посетители не останутся равнодушными к творчеству художников, представленному в экспозиции этой выставки», — сказано в релизе.

Напомним, депортация ингушей с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию проводилась в период с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Разработчиком операции «Чечевица», которая затронула до 650 тысяч граждан, выступил Лаврентий Берия. Приказ о ее осуществлении подписал Иосиф Сталин. В ходе выселения погибло более 100 тысяч ингушей и чеченцев.

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