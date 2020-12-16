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В музее изобразительных искусств Ингушетии поздравили народного художника республики Багаудина Сагова с юбилеем

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии поздравили народного художника республики Багаудина Сагова с 60-летием, организовав выставку его произведений из фондов учреждения, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Как стало известно газете «Ингушетия», в честь юбилея художника должна была пройти его персональная выставка, но из-за сложившейся эпидемиологической ситуации это мероприятие решено перенести на более поздний срок. Однако музейные работники не оставили без внимания знаменательную дату в жизни Багаудина Сагова и поздравили его данной выставкой, в которую вошли живописные полотна художника, написанные ранее.

Поздравить народного художника собрались сотрудники музея, ученики, друзья детства — Руслан и Султан Хашиевы. Также среди гостей были помощник председателя районного совета депутатов г. Сунжи Багаудин Чабиев, гранд-доктор философии Беслан Кокурхоев, председатель Карельской республиканской общественной организации «Общество вайнахской культуры» Махмет Матиев и Иса Хамхоев.

Мероприятие, подготовленное главным научным сотрудником музея Тамусей Акталиевой, прошло в тёплой, дружеской атмосфере.

«От лица всего коллектива музея изобразительных искусств поздравляю Багаудина Шарпудиновича с юбилеем, — сказала директор учреждения Любовь Тумгоева. — Багаудин Сагов не только сам создаёт замечательные живописные картины, но и передаёт своё мастерство, являясь наставником юных художников. Его воспитанники не раз принимали участие в наших выставках. Сам же Багаудин Шарпудинович — участник региональных, всероссийских и международных выставок. Желаем юбиляру счастья, здоровья и новых творческих успехов!».

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