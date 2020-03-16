В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка живописи по итогам конкурса «Вместе с Россией»
В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка живописи, посвященная 250-летию добровольного вхождения в состав России, сообщает пресс-служба учреждения.
На выставке представлены работы финалистов республиканского конкурса «Вместе с Россией». Среди них картины Л. Хаштыровой «Вместе с Россией», Б. Сагова «Согласие», И. Шадиева «Традиции народов России», М. Арсельновой «Моя Ингушетия», А. Боголова «Вместе с Россией!», И. Гадиева «Открытый лист», И. Шадиева «Город воинской славы Малгобек», А. Матиевой «Мгновения истории» и Х. Матиевой «Под надежной защитой».
На своих полотнах художники отобразили разные периоды ингушской истории, особый акцент они сделали на становлении и развитии отношений между Ингушетией и Россией, сказано в релизе.
Выставка продлится до 27 марта текущего года.