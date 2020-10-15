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В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка «Палитра имён»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии открылась выставка из фондов музея под названием «Палитра имён», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлено более 50 произведений живописи и графики, некоторые из них ранее не выставлялись.

В экспозицию вошли картины народных и заслуженных художников Ингушетии, а также художников из разных регионов Российской Федерации. Посетители увидят работы Али Хашагульгова, Дауда Оздоева, Батыра Картоева, Хасолта Акиева, Зелимхана Эсмурзиева, Осипа Авсияна, Аркадия Арсеньева и многих других.

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