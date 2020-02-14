В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась персональная выставка Яхи Цечоевой

На выставке «Цветочные фантазии Яхи Цечоевой» мастерица представила около 100 произведений декоративно-прикладного искусства, среди которых — цветы и интерьерные украшения из фоамирана, гофрированной бумаги и джутового шпагата.

На мероприятии присутствовали депутаты Народного собрания республики, деятели культуры, художники, поэты, учителя, студенты, родственники и друзья мастерицы. С приветственным словом к собравшимся обратился депутат ингушского парламента Сейт-Селим Ахильгов.

«Я всегда с радостью посещаю выставки в этом музее и получаю духовное удовольствие. Еще в детстве, при посещении музеев в далеком Казахстане, я мечтал увидеть произведения ингушских мастеров и теперь рад, что моя мечта исполнилась», — сказал он.

Также с поздравлениями в адрес мастерицы выступил преподаватель Республиканского дома народного творчества Юсуп Цуров, который отметил, что творчество Яхи Цечоевой — достойный пример увлеченности своим делом, глубокой любви к прекрасному.

Куратор мероприятия, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева отметила, что Яха Цечоева является многогранным талантливым мастером, и ее выставка — прекрасный подарок для всех гостей. Весь смысл и суть её творческого процесса — создание гармоничной работы, где сочетаются цвета, формы, фактуры, где нет ничего лишнего, но при этом работа выделяется своим духом и настроением.

«Яха Цечоева — добрый и надежный друг музея изобразительных искусств, она активно принимает участие во всех наших мероприятиях», — подытожила Тамуся Акталиева.

Выступая перед гостями мероприятия, Яха Цечоева поблагодарила директора музея Любу Тумгоеву и сотрудников музея за организацию выставки, а также всех гостей за теплые слова в свой адрес.

Первая персональная выставка Яхи Цечоевой в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии не оставит посетителей равнодушными, каждый прочувствует и поймет все то, что мастерица хотела донести до них своим творчеством, сказано в релизе.