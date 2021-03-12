В музее изобразительных искусств Ингушетии открылась персональная выставка Розы Даурбековой

Министр культуры Темерлан Дзейтов поприветствовал присутствующих на выставке представителей творческой и научной интеллигенции, депутатов Народного собрания, журналистов, молодежь и поздравил Розу Даурбекову с открытием персональной выставки. Он выразил уверенность, что экспозиция найдет живой отклик у посетителей музея и подарит им массу приятных впечатлений.

Почетным гостем мероприятия стал Глава республики Махмуд-Али Калиматов. Руководитель субъекта ознакомился сразу с двумя выставками, проходящими в данный момент в музее: «Эхо дзурдзуков» Лиды Оздоевой и «Мир творчества Розы Даурбековой». Краткий обзор по собственным экспонатам ему представили сами художницы, выставка сопровождалась их рассказами об источниках вдохновения и содержании произведений.

Впервые выставка Розы Даурбековой прошла в стенах музея изобразительных искусств в 2017 году под названием «Жизнь как чудо принимай», где было представлено свыше 200 фотографий, сделанных ею в разные годы своего творчества.

«На сей раз внимание зрителя привлечет большое разнообразие фоторабот и более ста предметов, выполненных в технике «джутовая филигрань». Джутовая филигрань — это удивительный вид народного творчества, позволяющий создавать необычайно привлекательные ажурные вещи. С помощью джута, накладывая несложные и нежные завитки, Роза Халитовна творит декоративную посуду, украшения, предметы интерьера и массу интересных вещей. Благодаря соединению необычного материала и удивительной техники, возникают эффектные и самобытные работы. Каждый снимок и предмет — отражение внутреннего мира, чувств и настроения Розы Даурбековой», — рассказала куратор выставки, заместитель директора по научной работе Асет Евлоева.

По ее словам, «Творческий мир Розы Даурбековой» полон сочных красок, тонких оттенков, узнаваемых во всем, с чем она соприкасается.

Роза Даурбекова родилась в с. Веселое Казахской ССР. Окончив факультет «библиотечное дело» Краснодарского института культуры и искусств, посвятила себя служению этой профессии. Занимается исследовательской деятельностью, работая над изучением истории библиотечного дела Ингушетии, пишет стихи и прозу, отражающие её восприятие окружающего мира и красоту природы. Она автор поучительных рассказов и сказок на ингушском языке, которые регулярно публикуются в республиканском детском журнале «СелаIад». Она обладатель диплома первой степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Таланты России», лауреат международного фестиваля «Мировые таланты», номинант национальной литературной премии «Поэт года».

Приятной неожиданностью на мероприятии стало выступление лауреата многочисленных фестивалей эстрадной песни и шансона Марины Чилиевой. С известной певицей Розу Даурбекову объединяет еще одна ее творческая ипостась — стихи, ставшие текстами полюбившихся многим песен и принесшие Розе Даурбековой признание в амплуа поэта-песенника. Для гостей мероприятия Марина Чилиева исполнила две песни на стихи Розы Даурбековой «Дегий йовхал» и «Даьхе».

Побывать на выставке посетители музея смогут до конца марта.