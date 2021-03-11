В музее ингушского МВД прошел урок мужества для студентов ИнгГУ
Студенты Ингушского государственного университета побывали на экскурсии в музее ингушского МВД в рамках цикла мероприятий «Урок мужества», сообщила пресс-служба вуза.
Организатором мероприятия и лектором для студентов выступила инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Хава Плиева.
«Основная цель таких уроков — напомнить студентам о трагических событиях Великой Отечественной войны, сформировать представление об основных ее периодах, рассказать ребятам о героизме людей, вспомнить хронику тех лет», — рассказала Плиева.