Музей

В музее ингушского МВД прошел урок мужества для студентов ИнгГУ

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Студенты Ингушского государственного университета побывали на экскурсии в музее ингушского МВД в рамках цикла мероприятий «Урок мужества», сообщила пресс-служба вуза.

Организатором мероприятия и лектором для студентов выступила инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Хава Плиева.

«Основная цель таких уроков — напомнить студентам о трагических событиях Великой Отечественной войны, сформировать представление об основных ее периодах, рассказать ребятам о героизме людей, вспомнить хронику тех лет», — рассказала Плиева.

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