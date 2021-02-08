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В музее боевой и трудовой славы школы № 3 с. п. Нестеровское почтили память Суламбека Осканова

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В школе № 3 сельского поселения Нестеровское, в музее боевой и трудовой славы, прошло общешкольное мероприятие «Он с небом на двоих вытягивал свой жребий...», посвященное памяти первого Героя РФ генерал-майора авиации Суламбека Осканова.

Подготовили и провели мероприятие учащиеся 7 «В» класса под руководством классного руководителя Боковой М. А. Ребята рассказали о жизни легендарного летчика, сделав акцент на том, что хотя время и отдаляет нас все дальше от даты трагической гибели Суламбека Осканова, боль от этой утраты не становится слабее. Он стал одним из символов новой Ингушетии.

Задача мероприятия состояла в том, чтобы учащиеся знали и помнили героев своего народа. Было использовано много иллюстраций, видеофильмов, связанных с жизнью и службой С. С. Осканова. Прозвучало много искренних, душевных песен, посвященных героям и их матерям. Особенно тронула всех гостей и учащихся песня, написанная другом летчика, «Три любви», посвященная его последним минутам жизни.

Школьный музей боевой и трудовой славы, руководителем которого является учитель технологии Али Хамхоев, был создан 9 мая 2019 года по инициативе директора учебного заведения и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Идею поддержали учителя, ученики и родительская общественность, и была создана группа активистов. Вся школа участвовала в сборе экспонатов для музея.

Основными направлениями работы музея являются образовательно-воспитательная и культурно-просветительская работа в школе. На стенах музея размещены стенды с фотографиями и данными ветеранов ВОВ, которые проживали в селе. Здесь ведется поисково-исследовательская работа, проводятся экскурсии, читаются лекции, организуются различные патриотические акции. На базе музея боевой и трудовой славы функционирует краеведческий кружок, учителя истории проводят уроки мужества. С 2020 года школьный музей сотрудничает с Государственным музеем изобразительных искусств Ингушетии, который осуществляет выездные выставки для нестеровских школьников.

В 2020 году школьный музей боевой и трудовой славы занял первое место во Всероссийском конкурсе партии «Единая Россия» в номинации «Лучший сельский музей (комната, уголок) памяти Великой Отечественной войны».

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