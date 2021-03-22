В Москве в Постпредстве прошла встреча министра здравоохранения со студентами и врачами

— На сегодняшний день львиную долю специалистов в Ингушетии составляют стоматологи и гинекологи. Это не значит, что нужно перестать осваивать данные профессии, но значит, что, выбирая будущую специальность, в первую очередь нужно руководствоваться своим желанием, а во вторую анализировать и смотреть статистику — каких врачей не хватает. Таким образом вы обеспечите не только себя гарантированно востребованным место работы, но и поможете своей родной республике, ее жителям быть здоровыми и не тратить время и деньги на поиск необходимых специалистов за пределами своего региона, — цитирует министра пресс-служба Постпредства в релизе, размещенном на официальном сайте.

Основная часть выступления была посвящена практическим вопросам, от диагностики и взаимодействия с пациентом для тех, кто уже работает, до выбора ординатуры для тех, кто только встал на путь врача. Состоялось обсуждение наиболее острых вопросов со студентами и практикующими врачами.

Аслан Сагов, врач-нарколог, поднял очень тонкую и важную тему медицинской этики и призвал всех присутствующих не забывать об этом, как об одной из важнейших частей профессии врача.

— Я призываю всех врачей к проявлению соучастия и сочувствия к пациентам. Никогда не зазнавайтесь, какими бы высококвалифицированными специалистами вы ни стали, в первую очередь оставайтесь людьми, — сказал он.

О личном опыте становления в профессии рассказали студентам травматолог Ибрагим Ужахов и Роза Гайтукиева, гинеколог-хирург доцент кафедры ИУВ НМХЦ имени Н. И. Пирогова, а также они ответили на вопросы ребят, по поводу выбора специальности и дальнейшего трудоустройства. Другой участник встречи Адам Котиев, хирург и заместитель главного врача частной московской клиники, разъяснил разницу в работе в государственных и частных медицинских учреждениях, а также с позиции работодателя объяснил будущим врачам, какие качества в первую очередь оцениваются при трудоустройстве.