В Москве пройдёт презентация II Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд»

Это один из инструментов продвижения территорий как туристических направлений. Конкурс «PROбренд» позволяет выявлять нестандартные маркетинговые инструменты, эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации, интересные рекламные решения в сфере брендинга и маркетинга территорий.

Опытом участия и своими наработками в брендинге и маркетинге турпродукта поделятся победители предыдущего конкурса.

II Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд» проводится среди участников туристического рынка России и других стран. Его цель — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания; журналисты, блогеры, фотографы; студенты вузов, колледжей и других учебных заведений; частные лица.

Прием работ продолжится до 28 февраля включительно.