Футбол

В Москве прошёл футбольный турнир, посвящённый 250-летию единения Ингушетии с Россией

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В Москве прошел футбольный турнир в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 250-летия единения Ингушетии с Россией. Команды поборолись за переходящий кубок министра по физической культуре и спорту Республики Ингушетия.

Турнир прошел при активной поддержке депутата Государственной Думы Петра Толстого. Организаторами соревнований выступили советники министра спорта РИ Станислав Башанкаев и Юсуп Арчаков.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства республики, в соревнованиях приняли участие 20 команд. Победителем турнира стала команда под названием «B_Brazers». Для обеспечения безопасности и порядка были привлечены сотрудники полиции, Росгвардии, дружинники и медицинские работники. Турнир прошёл в дружеской обстановке, победителям вручили кубок и призы.

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