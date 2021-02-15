В модельной библиотеке Зязиков-Юрта прошло мероприятие для школьников о земляках воинах-интернационалистах

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В модельной библиотеке сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района провели беседу со школьниками «Воины-интернационалисты — наши земляки», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Ребята познакомились с историческими событиями войны в Афганистане, им рассказали о том, как мужественно и профессионально выполняли свой долг солдаты, как в сложнейших условиях проявляли мужество, стойкость благородство, сохраняли верность военной присяге и долгу.

«Не найти на карте боевых действий места, где бы не прослеживался след героизма ингушских воинов. 320 ингушей прошли через эту необъявленную войну. Во время войны в Афганистане в 1979-1989 гг. значительный процент военнослужащих, призванных из ЧИАССР, отправлялся в это государство, причем среди них не было зарегистрировано ни одного случая сдачи в плен или перехода на сторону противника. Не все вернулись оттуда живыми — 15 ингушей отдали свои жизни в боях. Посмертно награды получили 6 ингушских солдат», — рассказала школьникам ведущая мероприятия.

Беседа сопровождалась показом документального фильма про Афганистан.

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