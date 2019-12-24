В Минздраве Ингушетии состоялось заседание комиссии по рассмотрению документов на предоставление выплат по программе «Земский доктор»
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия состоялось заседание комиссии по рассмотрению документов на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт в 2019 году по программе «Земский доктор».
По информации пресс-службы Минздрава республики, в этом году выплаты по программе «Земский доктор» в Ингушетии предусмотрены для 25 врачей в возрасте до 35 лет, переехавших на работу в сельскую местность. Выделенные деньги они смогут потратить по своему усмотрению. Отработать на селе медицинским специалистам необходимо не менее пяти лет.
Напомним, в 2013 году в Ингушетии впервые начала работать программа «Земский доктор» для поддержки молодых медицинских специалистов, организации их трудоустройства, привлечения и закрепления в медицинских учреждениях сельской местности республики.