В Минздраве Ингушетии состоялось заседание комиссии по рассмотрению документов на предоставление выплат по программе «Земский доктор»

По информации пресс-службы Минздрава республики, в этом году выплаты по программе «Земский доктор» в Ингушетии предусмотрены для 25 врачей в возрасте до 35 лет, переехавших на работу в сельскую местность. Выделенные деньги они смогут потратить по своему усмотрению. Отработать на селе медицинским специалистам необходимо не менее пяти лет.

Напомним, в 2013 году в Ингушетии впервые начала работать программа «Земский доктор» для поддержки молодых медицинских специалистов, организации их трудоустройства, привлечения и закрепления в медицинских учреждениях сельской местности республики.