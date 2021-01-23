Вакцинация

В Минздраве Ингушетии сообщили об отсутствии осложнений после вакцинации от Covid-19

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После проведения вакцинации от коронавируса никаких жалоб не было, осложнений не зафиксировано, сообщил заместитель министра здравоохранения Ингушетии Сергей Сорокин на совещании, под руководством Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Руководитель субъекта обсудил с ответственными лицами исполнение поручений, данных премьер-министром России Михаилом Мишустиным по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, и текущий статус проведения прививочной кампании в республике.

Сорокин отметил, что вакцинация в регионе началась еще в декабре прошедшего года. Подготовлен план и обеспечены транспортировка и хранение вакцины с соблюдением «холодной цепи» согласно правилам приема, разгрузки и содержания препарата в медицинской организации. Также проведены обучающие семинары, до медработников доведен «Порядок проведения вакцинации против Covid-19 взрослому населению».

В настоящее время в республику поступило 1542 дозы вакцины против коронавируса. До конца января ожидается поставка еще 5600 доз, в феврале — 7500.

В республике работают 8 прививочных пунктов в больницах Назрани, Карабулака, Малгобека, Сунжи, в ближайшие дни открываются еще два кабинета в сельских поселениях Вознесенское и Средние Ачалуки, организуются 5 мобильных пунктов в районах региона. Прорабатывается вопрос создания пунктов во врачебных амбулаториях, имеющих лицензии на вакцинацию (всего это еще 24 потенциальные точки), при необходимости производится доставка людей к месту проведения процедуры.

Во всех медучреждениях размещены графики работы прививочных кабинетов, а для проведения вакцинации созданы специальные прививочные бригады в составе трех специалистов — врача, медсестры, медрегистратора. Записаться на процедуру можно не только одним из традиционных способов, но и через портал государственных услуг. При ее проведении заполняется анкета и добровольное информированное согласие пациента, доводится памятка с подробной информацией.

Глава Ингушетии подчеркнул, что организация и проведение вакцинации жителей республики находится под его личным контролем.

«Цель этих мероприятий в достижении коллективного иммунитета и, если не полная остановка, то значительное сокращение распространения коронавируса, как результат. Первоочередная задача — обеспечить бесперебойность процесса при неукоснительном соблюдении мер предосторожности и рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый человек, выразивший желание привиться, должен иметь возможность сделать это, удобно и безопасно. Важной составляющей кампании является также проведение информационно-просветительской работы среди населения и пояснения, что вакцинация является доступной, бесплатной и добровольной процедурой», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, начать массовую вакцинацию россиян поручил в январе Президент Владимир Путин.

Первая в мире вакцина от Covid-19 была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, он получил название «Спутник V». Позже новосибирским центром «Вектор» был зарегистрирован синтетический аналог — «ЭпиВакКорона». В разработке третья — ею занимаются в центре имени Чумакова.

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