В Минздраве Ингушетии не подтвердили госпитализацию мужчины при взрыве в Назрановском районе

«В момент прибытия бригады скорой помощи на месте взрыва находился один человек. От полученных серьезных ранений он скончался сразу. Информации о поступлении в больницу второго пострадавшего у нас нет», — сказал собеседник издания.

Ранее источник сообщал нашему изданию о взрыве недалеко от дороги в сельском поселении Плиево. По предварительным данным, несколько человек при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулись на неустановленное взрывное устройство. В этом момент произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.

На месте работает саперная группа и следователи. Погибший — житель города Сунжи Оздоев Юсуп Исаевич 1987 года рождения.