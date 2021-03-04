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В Минздраве Ингушетии не подтвердили госпитализацию мужчины при взрыве в Назрановском районе

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В результате взрыва в Назрановском районе тяжелые ранения получил один человек, который скончался на месте, данных о госпитализации второго нет, сообщили газете «Ингушетия» в министерстве здравоохранения региона.

«В момент прибытия бригады скорой помощи на месте взрыва находился один человек. От полученных серьезных ранений он скончался сразу. Информации о поступлении в больницу второго пострадавшего у нас нет», — сказал собеседник издания.

Ранее источник сообщал нашему изданию о взрыве недалеко от дороги в сельском поселении Плиево. По предварительным данным, несколько человек при поиске металла с помощью металлоискателя наткнулись на неустановленное взрывное устройство. В этом момент произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.

На месте работает саперная группа и следователи. Погибший — житель города Сунжи Оздоев Юсуп Исаевич 1987 года рождения.

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