В Минтруде Ингушетии намерены бороться с очередями в отделах социальной защиты населения во время приема документов

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В Минтруде Ингушетии прошло внеплановое совещание, посвящённое очередям в отделах социальной защиты населения во время приема документов.

Врио министра Адам Хашагульгов провел внеплановое совещание со специалистами отдела социальной защиты населения по Назрановскому району. Сотрудники кратко доложили о проделанной работе и о ходе принятия документов у граждан.

«До Нового года я ставил задачу перед начальниками отделов социальной защиты населения по проведению комплекса мероприятий, чтобы каждый специалист занимался своей задачей, и не создавались очереди во время приема документов. По поступившим жалобам я выезжал с проверкой и обнаружил там очереди, в которых люди целыми днями вынуждены простаивать, — цитирует Адама Хашагульгова его пресс-служба. — Я требую от вас, чтобы вы относились к гражданам лояльно и соблюдали дисциплину на рабочем месте. Права для всех должны быть одинаковы, независимо от того, какого ранга и должности гражданин стоит перед вами. В случае последующих поступлений жалоб от граждан на халатное отношение к рабочим обязанностям, мы будем вынуждены с вами попрощаться».

По итогам совещания Адам Хашагульгов поставил соответствующие задачи перед сотрудниками отдела социальной защиты населения и установил сроки их реализации.

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