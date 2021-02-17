В Минтруда Ингушетии прошла итоговая коллегия

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В Министерстве труда, занятости и социального развития Ингушетии прошла итоговая коллегия под руководством главы ведомства Хаджибекира Муталиева, на которой были подведены итоги 2020 года, а также озвучены планы на 2021 год.

Деятельность Минтруда региона в прошлом году была направлена на преодоление серьезных факторов, вызванных распространением коронавирусной инфекции и связанным с ней снижением доходов населения, стремительным ростом безработицы, а также временными ограничениями.

В числе беспрецедентных мер, реализованных министерством в 2020 году, стали ежемесячные денежные выплаты семьям на 52 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и 71 тыс. несовершеннолетних детей, находящихся на иждивении безработных граждан. В целом объем выплаченных средств на указанную категорию детей составил 3,5 млрд рублей.

Также были произведены выплаты 278 гражданам, пострадавшим от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 11 тыс. федеральным льготникам.

Кроме того, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба социального ведомства, в целях расширения инфраструктуры учреждений социального обслуживания, в федеральном центре согласовано строительство 6 объектов до 2024 года.

В 2021 году министерству предстоит решать масштабные задачи в сфере обеспечения занятости населения и снижения уровня безработицы. Министерством разработан и правительством республики утвержден комплексный план мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения региона.

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